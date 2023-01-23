『ゴーステック ノーティカルスリム for iPhone 14 クリア 防水 防塵 耐衝撃 防雪 magsafe IP68 GHOCAS318【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 09時 23分に出品され03月13日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴーステック ノーティカルスリム for iPhone 14 クリア 防水 防塵 耐衝撃 防雪 magsafe IP68 GHOCAS318
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7488円
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終了
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