『ゴーステック ノーティカルスリム for iPhone 14 クリア 防水 防塵 耐衝撃 防雪 magsafe IP68 GHOCAS318【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 09時 23分に出品され03月13日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴーステック ノーティカルスリム for iPhone 14 クリア 防水 防塵 耐衝撃 防雪 magsafe IP68 GHOCAS318



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。