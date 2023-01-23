BAOSHISHAN 回転台 電動回転台 知能ターンテーブル 遠隔操作 電動 スムーズに回転 回転のスピード、方向、角度が調整可能 騒音が小【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

"画像出典元：「BAOSHISHAN」より引用"



【商品名】

BAOSHISHAN 回転台 電動回転台 知能ターンテーブル 遠隔操作 電動 スムーズに回転 回転のスピード、方向、角度が調整可能 騒音が小



【商品説明】

・【スムーズに回転します】良質の電動機を配備して、回転する時の安定性が高いです。電気の消費が低く、積載能力が強いです。

・【多機能の遠隔操作功能】回転のスピード、方向、角度がリモコンで調整できます。連続回転モードと間欠回転モードこの二つの回転モードがあります。遠隔操作の距離が5ｍです。

・【適用する場合】コミックマーケットや家庭や誕生日パーティーや衣料品店やデジタル製品ストアやパン屋など場合に適用します。

・【適用する範囲】バッグや靴やアクセサリーやデジタル製品や人形や模型やケーキなど物の展覧に適用します。

・【騒音が小さい



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 25.90 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。