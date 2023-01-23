『BAOSHISHAN 回転台 電動回転台 知能ターンテーブル 遠隔操作 電動 スムーズに回転 回転のスピード、方向、角度が調整可能 騒音が小【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 28分に出品され03月31日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「BAOSHISHAN」より引用"
【商品名】
BAOSHISHAN 回転台 電動回転台 知能ターンテーブル 遠隔操作 電動 スムーズに回転 回転のスピード、方向、角度が調整可能 騒音が小
【商品説明】
・【スムーズに回転します】良質の電動機を配備して、回転する時の安定性が高いです。電気の消費が低く、積載能力が強いです。
・【多機能の遠隔操作功能】回転のスピード、方向、角度がリモコンで調整できます。連続回転モードと間欠回転モードこの二つの回転モードがあります。遠隔操作の距離が5ｍです。
・【適用する場合】コミックマーケットや家庭や誕生日パーティーや衣料品店やデジタル製品ストアやパン屋など場合に適用します。
・【適用する範囲】バッグや靴やアクセサリーやデジタル製品や人形や模型やケーキなど物の展覧に適用します。
・【騒音が小さい
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 25.90 cm
重量 : 870.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7487円
918 入札履歴
終了
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