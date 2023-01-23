『Balanchine [VHS] 平行輸入 平行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 19時 53分に出品され03月10日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Regarded as the father of American ballet George Balanchine?s legacy lives on in his prolific body of choreographic work. Creating over 450 works Balanchine is arguably the foremost contemporary choreographer of the 20th century. Through rare archival audio and video footage interviews film and photographs this program traces Balanchine?s life from his youth at the Maryinsky Theater through his work for Hollywood and Broadway to his ultimate creation of the New York City Ballet. It a