『FENRUIEN リュック ビジネスリュック 容量拡張 ハードシェルバックパック USB充電ポート TSA税関ロック リュック 防水 盗難防【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 15時 53分に出品され03月20日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FENRUIEN リュック ビジネスリュック 容量拡張 ハードシェルバックパック USB充電ポート TSA税関ロック リュック 防水 盗難防



【商品説明】

・【USB充電ポート＆パスワードロック】USB充電ポートと充電ケーブルを装備しているので、歩きながら携帯電話やiPadを充電できます。リュックサックのパスワードロックはキー不要です。パスワードを設定すると持ち物を盗難から保護します。リュックのショルダーストラップにはストラップが付いているので、バックパックをスーツケースにしっかりと固定して持ち運ぶのに便利です。

・【多収納＆盗難防止】ラップトップコンパートメントとiPadコンパートメントに加えて、バックパックのメインコンパートメントは本や衣類に適しています。他の小さなコンパートメントはカメラ、イヤホン、モバイル電源を収納できます。盗難コンパートメン



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 43.79 cm

奥行 : 56.70 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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