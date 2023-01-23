『ヒロコ コシノ オム ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 05時 59分に出品され04月25日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒロコ コシノ オム ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヒロコ

コシノ

オム

ボディバッグ

8インチタブレット対応

ベルト左右切り替え可能

ネイビー