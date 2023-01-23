『ヒロコ コシノ オム ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 05時 59分に出品され04月25日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒロコ コシノ オム ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ネイビー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 27.40 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7487円
940 入札履歴
終了
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