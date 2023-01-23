『MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 14時 22分に出品され04月26日 14時 22分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ



【商品説明】

・【組み立て簡単＆コンパクト収納】 複雑なフレームの組み立てがなく、アウトドア初心者でも、女性同士でもあっという間に設置することができます。コンパクトで折り畳み可能、専用収納袋が付いていて楽に収納出来ます！軽量なデザインなので持ち運びやすく、保管や外出でも楽になります。

・【耐水性＆焚



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 36.10 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 3.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。