『スマートウォッチ （在庫切れ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 22分に出品され03月13日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スマートウォッチ （在庫切れ）



【商品説明】

・時間表示



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 7.70 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。