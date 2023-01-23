『SilverStone SFX電源 300W 92mmFAN搭載 SST-ST30SF V2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 28分に出品され03月05日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SilverStone SFX電源 300W 92mmFAN搭載 SST-ST30SF V2
【商品説明】
・(その他特徴)・アクティブPFC回路搭載 ・40環境下での常時300W出力に対応
・PCI-Express 6ピン補助電源コネクタ×1系統装備、+12Vシングル出力構成(最大22A)
・ミドルレンジクラスのグラフィックカードを搭載した小型ゲームPCを構築可能。
・・ATX変換ブラケット付属(ATX電源対応PCケースにも搭載可能)
・・各種保護機能搭載(過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過少電圧保護・短絡保護)
・静音FANが92mmの為、低電力PCの静音化にもオススメ。
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 1.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SilverStone SFX電源 300W 92mmFAN搭載 SST-ST30SF V2
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落札価格7487円
341 入札履歴
終了
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