『SilverStone SFX電源 300W 92mmFAN搭載 SST-ST30SF V2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 28分に出品され03月05日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SilverStone SFX電源 300W 92mmFAN搭載 SST-ST30SF V2



【商品説明】

・(その他特徴)・アクティブPFC回路搭載 ・40環境下での常時300W出力に対応

・PCI-Express 6ピン補助電源コネクタ×1系統装備、+12Vシングル出力構成(最大22A)

・ミドルレンジクラスのグラフィックカードを搭載した小型ゲームPCを構築可能。

・・ATX変換ブラケット付属(ATX電源対応PCケースにも搭載可能)

・・各種保護機能搭載(過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過少電圧保護・短絡保護)

・静音FANが92mmの為、低電力PCの静音化にもオススメ。



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 1.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。