『【欅坂46】不協和音 全国握手会 イベント参加券 握手券 【10枚セット】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 27分に出品され03月15日 03時 27分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
欅坂46 不協和音 全国握手会 イベント参加券 握手券 １０枚セットです。
4thシングル発売記念全国握手会
4月29日 (土)京都:京都パルスプラザ
5月13日(土)愛知:ポートメッセなごや
6月24日(土)千葉:幕張メッセ
※商品の特性上、返品・交換はお受け付け出来ません。
ご注文の際は十分ご注意下さい。
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落札価格7487円
206 入札履歴
終了
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