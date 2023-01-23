『グッシオ イタリー 雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 08分に出品され03月13日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グッシオ イタリー 雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス



【商品説明】

・メンズ人気雑誌 FINEBOYS plus2022年S/S VOL.37号 に掲載

・【これ１つで決まる！大容量ビジネスリュック】A4サイズと14インチPCが同時に収納できるだけの十分なスペースを実現。収納部分はメインとラップトップに分けた三層構造と細かいポケットで小物もパソコンも入る大容量リュック。毎日の通勤から出張や旅行まで、あなたをサポートします。ビジネスもカジュアルもシーンを選ばず利用できる。これ一つがあれば、もう迷わない。

・ストラップの種類: 2way

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: 撥水ナイロン、合皮(PUレザー)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ グッシオ

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