『BANDAI トロピカル〜ジュプリキュア 変身プリチューム キュアフラミンゴ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 22時 45分に出品され05月04日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,486円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BANDAI トロピカル〜ジュプリキュア 変身プリチューム キュアフラミンゴ



【商品説明】

・(C)ABC?A・東映アニメーション



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 44.60 cm

奥行 : 59.80 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ BANDAI

トロピカル〜ジュプリキュア

変身プリチューム

キュアフラミンゴ