『BANDAI トロピカル〜ジュプリキュア 変身プリチューム キュアフラミンゴ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 22時 45分に出品され05月04日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,486円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BANDAI トロピカル〜ジュプリキュア 変身プリチューム キュアフラミンゴ
【商品説明】
・(C)ABC?A・東映アニメーション
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 44.60 cm
奥行 : 59.80 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7486円
284 入札履歴
終了
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