『ドルチェ＆ガッパーナ D&G プールファム インテンス EDP SP100ml (香水)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 12時 20分に出品され03月06日 12時 20分に終了予定です。即決価格は7,486円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
for woman
挑発の本能に火をつけて
おさえきれない情熱。
誘惑への囁き・・・。
爽やかなチュベローズが香り立ち、よりソフトに、よりクリーミーになった
罪深きフローラルの香り。
ラストノートを飾るのは、官能的でセクシーなウッディムスク。
トップ：ラズベリー、グリーンマンダリン、ネオリ
ミドル：オレンジブロッサム、チュベローズ、ジャスミン、
ココナッツエッセンス
ラスト：マシュマロ、バニラ、サンダルウッド、ヘリオトロープ、ムスク
コスメデコルテ コーセー キモノ ユイ オードトワレ 50ml EDT SP
¥ 7485
CELLREVA セルリヴァ ヒアルローション 業務用 500ml セルリヴァ ヒアル ローション 500 ml
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プラス ヴァンドーム オードトワレ 100ml
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落札価格7486円
942 入札履歴
終了
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