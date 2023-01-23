『ドルチェ＆ガッパーナ D&G プールファム インテンス EDP SP100ml (香水)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 12時 20分に出品され03月06日 12時 20分に終了予定です。即決価格は7,486円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 for woman

挑発の本能に火をつけて



おさえきれない情熱。

誘惑への囁き・・・。



爽やかなチュベローズが香り立ち、よりソフトに、よりクリーミーになった

罪深きフローラルの香り。

ラストノートを飾るのは、官能的でセクシーなウッディムスク。



トップ：ラズベリー、グリーンマンダリン、ネオリ

ミドル：オレンジブロッサム、チュベローズ、ジャスミン、

ココナッツエッセンス

ラスト：マシュマロ、バニラ、サンダルウッド、ヘリオトロープ、ムスク