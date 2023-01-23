『ガーミン Accessory バンド 14mm Light Sand Silicone / Rose Gold 小【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 07時 41分に出品され03月18日 07時 41分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガーミン Accessory バンド 14mm Light Sand Silicone / Rose Gold 小



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ ガーミン

Accessory

バンド

14mm

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小