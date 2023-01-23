『Ｐａｒｋｅｒ フランジタイプ金具 コード６２【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 08分に出品され05月05日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特長横浜/HFST，BS/H， 住友/F 相当です。用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様ねじサイズ：1呼び径：1A寸法(mm)：113.0B寸法(mm)：63.5F寸法(inch)：1-7/8ダッシュ呼称：16呼び径A：25材質／仕上SAE Code 62
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20
¥ 7484
進化版 剪定ばさみ 電動 充電式 コードレス 切断枝径30mm 剪定ばさみ 枝切り 枝切ばさみ 軽量 剪定鋏 枝きりはさみ 電動ハサミ 庭木 女性用 園芸用 2022新品
¥ 7484
マック 力のいらないガーデニング鋏 2点セット GR-2M
¥ 7484
LOWE ライオン 剪定鋏 強力型 アンビル式 6104
¥ 7484
充電式 電動ハサミ 充電式剪定ばさみ コードレス 速度調整可能 マキタ バッテリー併用 金属切断 炭素鋼 アルミ合金 ステンレス板 薄い鉄板 工業用 DIY 本体のみ
¥ 7484
LOWE ライオン 剪定鋏 強力型 アンビル式 6104
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(運賃見積り)(直送品)ムサシ 高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃 NO322
¥ 7484
手打全鋼 四本鍬 本樫 15100
¥ 7484
四万十式 龍馬スキ 35270
¥ 7484
110x270mm スコップ(ステンレス製) /62-9188-51
¥ 7483
フラワーカッター S-300 4995968001366 [鋏 花鋏]
¥ 7483
アルス ARS 伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR 刈込タイプ ロング 190ZTR-3.1-5D 最長3.1m 佐川
¥ 7483
アルス KR-1000L 替刃式軽量刈込鋏ロングタイプ
¥ 7483
ムサシ すご腕プッシュカット２段式 521
¥ 7483
ムサシ すご腕プッシュカット２段式 521
¥ 7483
アルス ARS 伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR 採収タイプ ロング 160ZTR-3.0-5D 最長3m 替刃式 佐川
¥ 7483
KUAMOO 電動剪定ばさみ 充電式剪定鋏 電動ハサミ 枝切り剪定ばさみ コードレス 切断直径30mm 軽量 ポータブル 庭?
¥ 7483
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20
¥ 7483
落札価格7485円
245 入札履歴
終了
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