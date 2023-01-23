『Ｐａｒｋｅｒ フランジタイプ金具 コード６２【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 08分に出品され05月05日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特長横浜/HFST，BS/H， 住友/F 相当です。用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様ねじサイズ：1呼び径：1A寸法(mm)：113.0B寸法(mm)：63.5F寸法(inch)：1-7/8ダッシュ呼称：16呼び径A：25材質／仕上SAE Code 62