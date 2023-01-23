『半透明タイプ壁紙のキズ・汚れ防止シート92ｃｍ×5ｍ巻【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 10時 49分に出品され04月01日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
半透明タイプ壁紙のキズ・汚れ防止シート92ｃｍ×5ｍ巻
【商品説明】
・半透明のシートのサイズ：92ｃｍ×5ｍ巻
・猫ちゃんの爪とぎ防止にも役立ちます！
・素材：ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙（カットしやすいマス目入）
・貼ってはがせる弱粘着タイプ
・貼っても目立たない半透明タイプだから、今のお部屋のイメージを損ないません！
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 95.00 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
半透明タイプ壁紙のキズ・汚れ防止シート92ｃｍ×5ｍ巻
¥ 7485
半透明タイプ壁紙のキズ・汚れ防止シート92ｃｍ×5ｍ巻
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落札価格7485円
240 入札履歴
終了
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