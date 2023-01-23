『半透明タイプ壁紙のキズ・汚れ防止シート92ｃｍ×5ｍ巻【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 10時 49分に出品され04月01日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

半透明タイプ壁紙のキズ・汚れ防止シート92ｃｍ×5ｍ巻



【商品説明】

・半透明のシートのサイズ：92ｃｍ×5ｍ巻

・猫ちゃんの爪とぎ防止にも役立ちます！

・素材：ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙（カットしやすいマス目入）

・貼ってはがせる弱粘着タイプ

・貼っても目立たない半透明タイプだから、今のお部屋のイメージを損ないません！



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 95.00 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。