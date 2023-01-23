『StarTech.com USB-C - SATA変換アダプタ USB 3.1 (10Gbps) 2.5/3.5インチSATAドライブ対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 58分に出品され03月12日 19時 58分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com USB-C - SATA変換アダプタ USB 3.1 (10Gbps) 2.5/3.5インチSATAドライブ対応
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ES-Tune Displayport KVM切替器 DPスイッチ 4K60HZ 2入力1出力 PC2台用 DP・USBケーブル付属 ホット
¥ 7482
Cable Matters USB HDMI 変換アダプター USB 3.0 HDMI 変換 HDMI-DVI アダプター付属 USB DV
¥ 7482
StarTech.com 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャ?/セレクター 自動切替機能付き VS421HD20
¥ 7482
ES-Tune Displayport KVM切替器 DPスイッチ 4K60HZ 2入力1出力 PC2台用 DP・USBケーブル付属 ホット
¥ 7482
Cable Matters USB HDMI 変換アダプター USB 3.0 HDMI 変換 HDMI-DVI アダプター付属 USB DV
¥ 7482
Cable Matters USB HDMI 変換アダプター USB 3.0 HDMI 変換 HDMI-DVI アダプター付属 USB DV
¥ 7482
Cable Matters USB HDMI 変換アダプター USB 3.0 HDMI 変換 HDMI-DVI アダプター付属 USB DV
¥ 7482
Cable Matters USB HDMI 変換アダプター USB 3.0 HDMI 変換 HDMI-DVI アダプター付属 USB DV
¥ 7482
NFHK KVM USB3.0スイッチセレクターキーボードマウススキャナープリンター用の4つのデバイスを共有する4ポートPC
¥ 7478
BUFFALO USB2.0専用 ディスプレイ増設アダプター GX-DVI/U2C
¥ 7477
USBケーブル iBUFFALO USBシリアルケーブル(USBtypeA to D-sub9ピン)0.5m ブラックスケルトン BSUSRC0605BS
¥ 7476
アイネックス HDMI変換アダプタ HDMI-DVI ADV-204
¥ 7473
HDMI KVM 切替器デュアルディスプレイKVMスイッチ、4K @ 30Hz、USB2.0、ホットキーをサポート、4本のHDMIケーブルと
¥ 7470
OHM CDラジオカセットレコーダー370W白 RCD-370Z-W
¥ 7814
Dell AX210 USB POWERED SPEAKERS
¥ 7804
JBL Pebbles バスパワードスピーカー USB/DAC内蔵 ブラック JBLPEBBLESBLKJN
¥ 7803
GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set
¥ 7774
JBL Pebbles バスパワードスピーカー USB/DAC内蔵 ブラック JBLPEBBLESBLKJN
¥ 7756
落札価格7485円
370 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！