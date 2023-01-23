『StarTech.com USB-C - SATA変換アダプタ USB 3.1 (10Gbps) 2.5/3.5インチSATAドライブ対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 58分に出品され03月12日 19時 58分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com USB-C - SATA変換アダプタ USB 3.1 (10Gbps) 2.5/3.5インチSATAドライブ対応



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。