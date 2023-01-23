『ベビーサークル Hugmuu 200cm×180cm メッシュ 大型 ハイタイプ 扉付き プレイヤード 大きい 自立式 ベビーゲート ベビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 10時 49分に出品され04月15日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,485円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベビーサークル Hugmuu 200cm×180cm メッシュ 大型 ハイタイプ 扉付き プレイヤード 大きい 自立式 ベビーゲート ベビー



【商品説明】

・【安全構造】カバーは柔らかいメッシュタイプで、側面だけでなく底面があるので赤ちゃんが寄りかかっても倒れにくく、しっかりとした安定感があります。底面の四つ角のジョイントには大きな吸盤付き。上部にはジョイントを隠すカバーもついているのでサークルが動いてしまう心配も、いたずらされてしまう心配もありません。

・【広い空間で自由な使い方を】大人もゆったりと入れるほど広々とした大きさなので、おもちゃを並べて赤ちゃんと一緒に遊ぶこともできます。カバーにはポケットつき。おもちゃや哺乳瓶の一時的な置き場にとっても便利です。

・【扉付きで楽しく機能的】ファスナーで開閉式の扉付き。外側からのみ開けられる仕様になってい



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 99.00 cm

重量 : 5.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。