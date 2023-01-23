『SSK(エスエスケイ)リーグチャンプTRAINING シルバーブラック (9590) 84【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 03時 09分に出品され05月08日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ)リーグチャンプTRAINING シルバーブラック (9590) 84



【商品説明】

・【素材】木製



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。