FHLHY ジャケット メンズ カジュアル テーラード ジャケット 細身 トップス ビジネス ジャケット メンズ 春 夏 秋【お歳暮】

商品情報

【商品名】

FHLHY ジャケット メンズ カジュアル テーラード ジャケット 細身 トップス ビジネス ジャケット メンズ 春 夏 秋



【商品説明】

・さらっとした着心地でコーディネートもしやすく、インナーはtシャツ・vネックなどカットソーやシャツスタイル、ハイネック・タートルネックなどのニット系にも相性抜群。

・サイズ(CM)： 【サイズ：M】 着丈 66.5 肩幅 43.8 バスト 100 袖丈 59.5 【サイズ：L】 着丈 68 肩幅 45 バスト 104 袖丈 60.5 【サイズ：XL】 着丈 69.5 肩幅 46.2 バスト 108 袖丈 62 【サイズ：2XL】 着丈 71 肩幅 47.4 バスト 112 袖丈 63.5 【サイズ：3XL】 着丈 72.5 肩幅 48.6 バスト 116 袖丈 65 【サイズ：4XL】 着丈 74 肩幅 49.8



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。