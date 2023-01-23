『FHLHY ジャケット メンズ カジュアル テーラード ジャケット 細身 トップス ビジネス ジャケット メンズ 春 夏 秋【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 14時 52分に出品され04月04日 14時 52分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FHLHY ジャケット メンズ カジュアル テーラード ジャケット 細身 トップス ビジネス ジャケット メンズ 春 夏 秋
【商品説明】
・さらっとした着心地でコーディネートもしやすく、インナーはtシャツ・vネックなどカットソーやシャツスタイル、ハイネック・タートルネックなどのニット系にも相性抜群。
・サイズ(CM)： 【サイズ：M】 着丈 66.5 肩幅 43.8 バスト 100 袖丈 59.5 【サイズ：L】 着丈 68 肩幅 45 バスト 104 袖丈 60.5 【サイズ：XL】 着丈 69.5 肩幅 46.2 バスト 108 袖丈 62 【サイズ：2XL】 着丈 71 肩幅 47.4 バスト 112 袖丈 63.5 【サイズ：3XL】 着丈 72.5 肩幅 48.6 バスト 116 袖丈 65 【サイズ：4XL】 着丈 74 肩幅 49.8
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7484円
875 入札履歴
終了
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