『SteelSeries ゲーミングマウス 両利き用 有線 高精度追跡機能 Sensei Ten 62527【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 05時 20分に出品され03月03日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SteelSeries ゲーミングマウス 両利き用 有線 高精度追跡機能 Sensei Ten 62527



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。