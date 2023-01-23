『大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 明るさ白熱灯25W相当 キャンドル色 電気工事必要 ブラック DBK-40817Y【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 08時 38分に出品され04月21日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 明るさ白熱灯25W相当 キャンドル色 電気工事必要 ブラック DBK-40817Y



【商品説明】

・サイズ:巾120 高246 出249mm

・素材:鋼板・鋼棒 黒サテン塗装

・適合ランプ:LEDフィラメント電球 2.5W（E26） キャンドル色／2200K



【サイズ】

高さ : 17.60 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 29.50 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。