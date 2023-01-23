『大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 明るさ白熱灯25W相当 キャンドル色 電気工事必要 ブラック DBK-40817Y【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 08時 38分に出品され04月21日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 明るさ白熱灯25W相当 キャンドル色 電気工事必要 ブラック DBK-40817Y
【商品説明】
・サイズ:巾120 高246 出249mm
・素材:鋼板・鋼棒 黒サテン塗装
・適合ランプ:LEDフィラメント電球 2.5W（E26） キャンドル色／2200K
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7484円
8 入札履歴
終了
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