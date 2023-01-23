『ONEFINITY ツリーオブライフ ロケットネックレス スターリングシルバー 写真収納可能 ペンダント バレンタインデーギフト 女性 妻【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 22分に出品され03月12日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ONEFINITY ツリーオブライフ ロケットネックレス スターリングシルバー 写真収納可能 ペンダント バレンタインデーギフト 女性 妻



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.69 cm

横幅 : 7.49 cm

奥行 : 8.51 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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