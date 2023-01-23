『スマートウォッチ Smart watch 日本製センサー 1.91インチHD大画面 ECG心電図 24時間体温 血圧 心拍数 血中酸素 睡眠 敬老の日 プレゼント 日本語説明書付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 27分に出品され03月24日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
基本仕様
Bluetooth：BT5.1
防水規格：IP68
ディスプレイ：1.91インチ
重量：約51g
主な材質：PC+ABS、TPU（ベルト）
バッテリー：280mAh
持続動作時間：約4ー7日間
本体サイズ：35*12MM
ベルトサイズ：260mm
防水レベル：IP68
コネクター：USBマグネット充電
対応OS：Android5.0以降、IOS9.0以降
主な機能 - 着信通知 (電話/メール/SMS/SNS)
- 血中酸素、血圧、心拍数計測、睡眠検測、血糖値測定、ECG心電図機能など
- 日本語説明書あり
※ご注意：このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。
※ご注意：5V1A以下の非急速充電器を使用してください。故障を避けるために、急速充電アダプターが使わないでください。
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落札価格7483円
431 入札履歴
終了
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