スマートウォッチ Smart watch 日本製センサー 1.91インチHD大画面 ECG心電図 24時間体温 血圧 心拍数 血中酸素 睡眠 敬老の日 プレゼント 日本語説明書付き【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

基本仕様

Bluetooth：BT5.1

防水規格：IP68

ディスプレイ：1.91インチ

重量：約51g

主な材質：PC+ABS、TPU（ベルト）

バッテリー：280mAh

持続動作時間：約4ー7日間

本体サイズ：35*12MM

ベルトサイズ：260mm

防水レベル：IP68

コネクター：USBマグネット充電

対応OS：Android5.0以降、IOS9.0以降

主な機能 - 着信通知 (電話/メール/SMS/SNS)

- 血中酸素、血圧、心拍数計測、睡眠検測、血糖値測定、ECG心電図機能など

- 日本語説明書あり



※ご注意：このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。

※ご注意：5V1A以下の非急速充電器を使用してください。故障を避けるために、急速充電アダプターが使わないでください。



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