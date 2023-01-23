[2023新作]THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス　ロングスリーブフィールドポケットティー（メンズ） L/S Field Pocket Tee NT62330 キャンプ44【2024年最新】

商品情報

テントの設営時や収穫時など、泥汚れが気になるキャンプシーンに特化した長袖Tシャツです。

汚れが付いても落ちやすい加工を施した、程よい厚みの度詰めコットンを採用。

汚れやすい肘から下には、はっ水性があり丈夫なナイロン布帛を当てています。

左胸にはファスナー付きのメッシュポケットを配置。

貴重品を入れるのに重宝するだけでなく、汚れたものをさっと収納するにも便利です。

UVガード（UPF30-50＋、紫外線カット率90％以上）機能付き。ややゆったりめのサイズ感で、カジュアルに着こなせる1着です。



Fabric

Soil Resistant 天竺（コットン100％）

＜当て布＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）



原産国 インドネシア

Size S、M、L、XL

Color ニュートープ(NT)、ブラック(K)、サンドストーン(SS)



目安サイズcm

S 身長160〜170/胸囲84〜92

M 身長165〜175/胸囲88〜96

L 身長170〜180/胸囲92〜100

XL 身長175〜185/胸囲96〜104

