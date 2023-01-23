『[2023新作]THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス ロングスリーブフィールドポケットティー（メンズ） L/S Field Pocket Tee NT62330 キャンプ44【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 08時 47分に出品され03月04日 08時 47分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テントの設営時や収穫時など、泥汚れが気になるキャンプシーンに特化した長袖Tシャツです。
汚れが付いても落ちやすい加工を施した、程よい厚みの度詰めコットンを採用。
汚れやすい肘から下には、はっ水性があり丈夫なナイロン布帛を当てています。
左胸にはファスナー付きのメッシュポケットを配置。
貴重品を入れるのに重宝するだけでなく、汚れたものをさっと収納するにも便利です。
UVガード（UPF30-50＋、紫外線カット率90％以上）機能付き。ややゆったりめのサイズ感で、カジュアルに着こなせる1着です。
Fabric
Soil Resistant 天竺（コットン100％）
＜当て布＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）
原産国 インドネシア
Size S、M、L、XL
Color ニュートープ(NT)、ブラック(K)、サンドストーン(SS)
目安サイズcm
S 身長160〜170/胸囲84〜92
M 身長165〜175/胸囲88〜96
L 身長170〜180/胸囲92〜100
XL 身長175〜185/胸囲96〜104
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落札価格7483円
972 入札履歴
終了
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