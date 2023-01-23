『ルーカ パーカー メンズ HI SPEED FLORAL HOODIE RVCA BD042162 ブラック 黒 ホワイト 白 ウエア トップス フード フーディ ロゴ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 25分に出品され03月30日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

単位(cm)/身丈/身幅/肩幅/袖丈

S/70/63/66.5/54

M/74/67/70.5/59

L/76/70/72/61

XL(2L)/78.5/73/75/63

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。



ブランド：RVCA ルーカ

アイテム：パーカー

スタイルNo：BD042162

商品名：HI SPEED FLORAL HOODIE

性別：メンズ

素材：綿 70％、ポリエステル 30％



ルーカより「HI SPEED FLORAL HOODIE 」です。

左胸にRVCAロゴを配し、背面にフローラルをモチーフにしたグラフィックとRVCAロゴ、ステートメントを配したプルオーバーパーカー です。程よく肉厚な生地でフードもしっかりと立ち上がります。身幅が広く、着丈の長いオーバーサイズのフィット感で、大きく肩の落ちたドロップショルダーが印象的なアイテム。

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