オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 /完全ワイヤレスイヤホン/ Bluetooth5.2 /小型 軽量 /最大20時間再生/低遅延/外音取込み/【2025年の人気アイテム】

商品情報

多彩な機能をさらに小さなボディに凝縮。最小のカタチを追い求めた、アイコニックなスクエアデザイン

前モデルと比較して体積約10%ダウンに成功。イヤホン単体の重さは4.0gと、圧倒的なミニサイズ感を実現。

イヤホンと充電ケースが融合されたデザイン

人間工学に基づいた設計で快適な装着感をキープ

イヤホンが取り出しやすく、落としにくい充電ケース(スリップレス塗装仕上げ)

イヤホンの左右を着け間違えない、光るL /R表示

充電ケースの電池残量が一目でわかるLEDインジケーター

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