アリーナ ARENA 大きめカラースナップ付きセパレーツ（差し込みフィットパッド）（レディース）フィットネス水着 FLA-2926W-MPPG 期間限定特価【2025の人気アイテム】

商品情報

アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなセパレートタイプフィットネス水着。

上下が分かれたセパレーツタイプのため、着脱がしやすいアイテムとなっています。

サイドについたカラースナップがトップスとボトムスを繋ぎ止めてくれるため、めくりあがりにくくなっています。



フロントファスナーには特殊なAiryString(エアリーストリング)ファスナーを採用し、見た目すっきり動きやすいアイテムです。

パッドは差し込み式となっており、パッドポケット内に収まるため脱ぎ着がしやすく、水の中でもしっかりフィットしてくれるので安心です。



※こちらの商品は着用後の返品・キャンセルはお受けできません。



原産国：日本or中国



素材：＜上衣/下衣＞ポリエステル ポリウレタン



サイズ（cm）

S：バスト/78-82、ウエスト/59-63、ヒップ/86-90

M：バスト/81-85 、ウエスト/62-66、ヒップ/89-93

L：バスト/84-88、ウエスト/65-69、ヒップ/92-96

O：バスト/87-91、ウエスト/68-72、ヒップ/95-99

XO：バスト/90-94 、ウエスト/71-75、ヒップ/98-102



カラー：(MPPG)パープル×ライトブルー