『アリーナ ARENA 大きめカラースナップ付きセパレーツ（差し込みフィットパッド）（レディース）フィットネス水着 FLA-2926W-MPPG 期間限定特価【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 19分に出品され03月28日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなセパレートタイプフィットネス水着。
上下が分かれたセパレーツタイプのため、着脱がしやすいアイテムとなっています。
サイドについたカラースナップがトップスとボトムスを繋ぎ止めてくれるため、めくりあがりにくくなっています。
フロントファスナーには特殊なAiryString(エアリーストリング)ファスナーを採用し、見た目すっきり動きやすいアイテムです。
パッドは差し込み式となっており、パッドポケット内に収まるため脱ぎ着がしやすく、水の中でもしっかりフィットしてくれるので安心です。
※こちらの商品は着用後の返品・キャンセルはお受けできません。
原産国：日本or中国
素材：＜上衣/下衣＞ポリエステル ポリウレタン
サイズ（cm）
S：バスト/78-82、ウエスト/59-63、ヒップ/86-90
M：バスト/81-85 、ウエスト/62-66、ヒップ/89-93
L：バスト/84-88、ウエスト/65-69、ヒップ/92-96
O：バスト/87-91、ウエスト/68-72、ヒップ/95-99
XO：バスト/90-94 、ウエスト/71-75、ヒップ/98-102
カラー：(MPPG)パープル×ライトブルー
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落札価格7483円
633 入札履歴
終了
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