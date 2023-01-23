『まとめ買い 6個セット TOBIEMON ゴルフ用傘 T-UMX6【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 05時 31分に出品され03月30日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴルフ場の強い日差し&突然の雨・・・どちらにも対応。。便利なジャンプ傘



晴雨兼用で便利



わずか380gの軽量ジャンプ傘



8本の丈夫なグラスファイバー骨



紫外線遮蔽率97%以上



サイズ:親骨の長さ 65 cm



重量: 約380g



保証期間:1年間



生産国:台湾



【注意事項】

こちらの商品は、沖縄、離島へのお届け不可商品です。

お届け先が上記の地域の場合、ご注文はキャンセル処理となりますので、予めご了承ください