『エントリでP10倍!12日限定!THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス ウェア / スウェット＜2023＞ TECH AIR SWEAT HD / NT12285【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 57分に出品され03月31日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 THE NORTH FACE ウェア / スウェット



TECH AIR SWEAT HD / NT12285

テックエアースウェットフーディ（メンズ）



ダンボール状の気室空間のある３層構造ニットを使用した定番スウェット





素材

Stretch Tech Air Sweat ECO

ポリエステル65％

レーヨン20％

複合繊維（ポリエステル）15％



サイズ

Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ



重量

約500g（Lサイズ）



K / ブラック

NT / ニュートープ

SA / サンドトープ

SZ / ミックスGR

ZC / MIXチャコ