『エントリでP10倍!12日限定!THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス ウェア / スウェット＜2023＞ TECH AIR SWEAT HD / NT12285【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 57分に出品され03月31日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
THE NORTH FACE ウェア / スウェット
TECH AIR SWEAT HD / NT12285
テックエアースウェットフーディ（メンズ）
ダンボール状の気室空間のある３層構造ニットを使用した定番スウェット
素材
Stretch Tech Air Sweat ECO
ポリエステル65％
レーヨン20％
複合繊維（ポリエステル）15％
サイズ
Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ
重量
約500g（Lサイズ）
K / ブラック
NT / ニュートープ
SA / サンドトープ
SZ / ミックスGR
ZC / MIXチャコ
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落札価格7483円
763 入札履歴
終了
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