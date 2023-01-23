『TWICE Ready To Be: 12th Mini Album (+ Photo Card)＜限定盤＞ CD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 39分に出品され03月26日 19時 39分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SGO20

発売日:2023年04月08日/商品ID:5706324/ジャンル:WORLD/REGGAE/フォーマット:CD/構成数:1/レーベル:JYP Entertainment/アーティスト:TWICE/アーティストカナ:トゥワイス/タイトル:Ready To Be: 12th Mini Album (+ Photo Card)＜限定盤＞/タイトルカナ:レディー トゥ ビー