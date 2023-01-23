『掛布団カバー シングル 敷ふとんカバー ふとんカバー ダブル シーツ 刺繍 無地 冷感 ツルツル シルク 柔らか ファスナー仕様 北欧 綿100 シーツカバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 09時 10分に出品され03月21日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品の説明



サイズ:



【set1=3点セット】

掛け布団カバー・150X200cm ベットシーツ・180X230cm 枕カバー・48X74cm（1枚）



【set2=4点セット】

掛け布団カバー・200X230cm ベットシーツ・245X245cm 枕カバー・48X74cm（2枚）



【set3=4点セット】

掛け布団カバー・200X230cm ベットシーツ・245X245cm 枕カバー・48X74cm（2枚）



【set4=4点セット】

掛け布団カバー・220X240cm ベットシーツ・245X265cm 枕カバー・48X74cm（2枚）



【set5=4点セット】

掛け布団カバー・200X230cm ボックスシーツ・150X200cm 枕カバー・48X74cm（2枚）



【set6=4点セット】

掛け布団カバー・200X230cm ボックスシーツ・180X200cm 枕カバー・48X74cm（2枚）







キーワード：布団カバー 3点セット 寝具カバーセット 枕カバー 掛け布団カバーファスナー仕様 ベッドシーツ 敷き布団カバーマイクロファイバー 洗える 発熱 保温 静電気防止加工 丸洗いOK 寝具カバー 冬