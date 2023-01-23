『掛布団カバー シングル 敷ふとんカバー ふとんカバー ダブル シーツ 刺繍 無地 冷感 ツルツル シルク 柔らか ファスナー仕様 北欧 綿100 シーツカバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 09時 10分に出品され03月21日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の説明
サイズ:
【set1=3点セット】
掛け布団カバー・150X200cm ベットシーツ・180X230cm 枕カバー・48X74cm（1枚）
【set2=4点セット】
掛け布団カバー・200X230cm ベットシーツ・245X245cm 枕カバー・48X74cm（2枚）
【set3=4点セット】
掛け布団カバー・200X230cm ベットシーツ・245X245cm 枕カバー・48X74cm（2枚）
【set4=4点セット】
掛け布団カバー・220X240cm ベットシーツ・245X265cm 枕カバー・48X74cm（2枚）
【set5=4点セット】
掛け布団カバー・200X230cm ボックスシーツ・150X200cm 枕カバー・48X74cm（2枚）
【set6=4点セット】
掛け布団カバー・200X230cm ボックスシーツ・180X200cm 枕カバー・48X74cm（2枚）
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ブランケット 毛布 大判 フランネル 掛け毛布 あったか 洗える オールシーズン ダブル 厚手 敷きパッド 冷房対策 秋冬 軽量 冬に暖か ひざ掛け ふわふわ
¥ 7802
西川 アクリルニューマイヤー 毛布 毛羽部分アクリル100％ シングル 48349 ベージュBE シングル
¥ 7793
西川 アクリル毛布 2枚合わせ毛布 長身用 230cm シングルロング ローズオイル配合 日本製 48331 ダークグレーDG シングル(長
¥ 7788
山善 電気毛布 敷毛布 (140×80cm) (丸洗い可能) (ダニ退治機能) (無段階温度調節) ベージュ YMM-50
¥ 7787
西川 リバーシブルケット シングル 洗える 制菌 消臭 やわらか あったか とろふわ コンパクト 軽量 ヒートウィズ ブラウン FQ0160
¥ 7785
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¥ 7774
からだにフィットする発熱毛布 3色組 2022秋冬新作
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¥ 7749
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¥ 7746
落札価格7483円
381 入札履歴
終了
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