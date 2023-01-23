『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド XS サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 20時 44分に出品され03月15日 20時 44分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド XS サイズ



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :17×29×1cm

・本体重量:0.058kg



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。