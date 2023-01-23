『Masa Kawa 雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 一流革職人が作る 人気 斜めがけ メッセンジャーバッグ レザー ipad対応 軽量【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 53分に出品され03月20日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Masa Kawa 雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 一流革職人が作る 人気 斜めがけ メッセンジャーバッグ レザー ipad対応 軽量



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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