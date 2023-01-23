ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (モモ)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (モモ)



【商品説明】

・オーディオブランドfinal監修の高音質仕様 音質は、日本のオーディオブランドであるfinalが全面監修。Bluetooth （Rマーク）特有の 聴き疲れしやすい音質を抑え、低音から高音までバランスの良い自然なサウンド。

・小さい耳にも対応 耳の小さな方にもご使用いただけるように、装着感に定評のあるfinalのイヤーピースTYPE EのSSサイズを同梱。

・最大17時間の音楽再生 一回の充電で最大五時間の音楽再生を実現。付属の充電ケースを使えば最大17時間もの再生が可能です。

・清潔仕様 耳垢が目立ちにくい半透明イヤーピースを採用し、人前で外した際にも汚れが目立たず、快適に使用することができます。

・皮脂が目立たないマット仕上げ 本体の充電ケースは



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。