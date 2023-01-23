『ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (モモ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 09分に出品され03月19日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (モモ)
【商品説明】
・オーディオブランドfinal監修の高音質仕様 音質は、日本のオーディオブランドであるfinalが全面監修。Bluetooth （Rマーク）特有の 聴き疲れしやすい音質を抑え、低音から高音までバランスの良い自然なサウンド。
・小さい耳にも対応 耳の小さな方にもご使用いただけるように、装着感に定評のあるfinalのイヤーピースTYPE EのSSサイズを同梱。
・最大17時間の音楽再生 一回の充電で最大五時間の音楽再生を実現。付属の充電ケースを使えば最大17時間もの再生が可能です。
・清潔仕様 耳垢が目立ちにくい半透明イヤーピースを採用し、人前で外した際にも汚れが目立たず、快適に使用することができます。
・皮脂が目立たないマット仕上げ 本体の充電ケースは
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7483円
525 入札履歴
終了
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