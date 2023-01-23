『バッファロー HD-NRLD4.0U3-BA 4TB 外付けハードディスクドライブ スタンダードモデル ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 47分に出品され03月15日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・USBインターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、端子形状 USB 3.0 MicroB、ファイルシステム NTFS

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・外形寸法（幅×高さ×奥行） 114×33×171mm ※本体のみ(突起部除く)

・容量 4TB

・対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



※食品商品について・・・

商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。