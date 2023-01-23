『SGD-MX010UBK(ブラック) 外付けHDD 1TB USB3.1(Gen1) /3.0/2.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 24分に出品され04月21日 19時 24分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SGD-MX010UBK(ブラック) 外付けHDD 1TB USB3.1(Gen1) /3.0/2.



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。