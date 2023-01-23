『I-O DATA USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ミレニアム群青 1TB HDPH【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 48分に出品され03月15日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
I-O DATA USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ミレニアム群青 1TB HDPH
【商品説明】
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速で、写真・動画データの保存やパソコンのデータバックアップに最適。
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した、手のひらサイズのコンパクトポータブルハードディスク。
・WindowsとMacの両方の環境で本商品をファイルの書き込み制限なくフルに使用できる便利なソフトが無料でダウンロード可能。
・[インターフェイス]USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
・[対応OS]Windows 10、Windows 8.1、Windows 7/macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip
¥ 7482
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落札価格7483円
132 入札履歴
終了
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