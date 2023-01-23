『カシュカシュ ボールチェーン2wayミニトートバッグ 01-00-64200 PYSN【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 08時 56分に出品され03月12日 08時 56分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシュカシュ ボールチェーン2wayミニトートバッグ 01-00-64200 PYSN



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， チェーン

・タテ19cmxヨコ(上部30cmx底部20cm)xマチ11cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・収納可能サイズ: B5サイズ以下

・留め具の種類: マグネット

・表地: フェイクレザー

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシュカシュ

ボールチェーン2wayミニトートバッグ

01-00-64200

PYSN