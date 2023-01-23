『カシュカシュ ボールチェーン2wayミニトートバッグ 01-00-64200 PYSN【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 08時 56分に出品され03月12日 08時 56分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カシュカシュ ボールチェーン2wayミニトートバッグ 01-00-64200 PYSN
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， チェーン
・タテ19cmxヨコ(上部30cmx底部20cm)xマチ11cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・収納可能サイズ: B5サイズ以下
・留め具の種類: マグネット
・表地: フェイクレザー
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7483円
818 入札履歴
終了
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