『スカパープレミアムサービスチューナー『TZ-HR400P』用リモコン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 23分に出品され04月20日 06時 23分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スカパープレミアムサービスチューナー『TZ-HR400P』用リモコン
【商品説明】
・※パナソニック スカパー プレミアムサービス チューナー（TZ-HR400P）には、リモコンが同梱されています。
・電池は同梱していません。
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 5.70 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
521 入札履歴
終了
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