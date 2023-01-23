『ＳｔａｒＴｅｃｈ．ｃｏｍ Juniper製品互換SFPモジュール 取り寄せ商品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 18分に出品され03月16日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Juniper製RX-10KM-SFP互換のSFPトランシーバモジュールです。】 検索キーワード: (【 安心メーカー無期限保証 】接続、変換、拡張、分離、切換えを行うIT、 A / Vプロフェッショナルのためのパーツを製造しています StarTech.com（スターテックドットコム）)