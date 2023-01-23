Amzbag ビジネスバッグ メンズ 3way 大容量 防水 リュック ビジネスリュック パソコンバッグ マチ拡張 多機能 15.6 17.【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Amzbag ビジネスバッグ メンズ 3way 大容量 防水 リュック ビジネスリュック パソコンバッグ マチ拡張 多機能 15.6 17.



【商品説明】

・【リュックサックとブリーフケースを兼備したおしゃれなビジネスバッグ】当社は日本ビジネスパーソンを支えるために生まれた、革新的なビジネスアイテムだ。革×ナイロン生地の味わいと、快適な使い心地を存分に楽しみたい「レジャーバックパック」。また、無駄のないすっきりとシンプルなデザインが、通勤スタイルをスマートに演出する。Amzbagバッグは、3wayの設計なので、多様なワークスタイルに適応するビジネスリュック。

・【上質感と圧倒的な耐久性が両立な材質】弊社は上質さにこだわり、素材を厳選しています。表面素材は傷などがつきにくい高品質な生地を使用していますので、抜群な耐摩耗性・耐久性を実現しました。この素材が



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 47.20 cm

重量 : 1.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。