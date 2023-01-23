『hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-8 エアカナダ 地上姿勢【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 12時 24分に出品され04月14日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-8 エアカナダ 地上姿勢
【商品説明】
・スケール ： 1/200
・スナップフィットモデル
・プラスチック製
・ランディングギア付、スタンドなし
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
997 入札履歴
終了
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