『hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-8 エアカナダ 地上姿勢【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 12時 24分に出品され04月14日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-8 エアカナダ 地上姿勢



【商品説明】

・スケール ： 1/200

・スナップフィットモデル

・プラスチック製

・ランディングギア付、スタンドなし



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。