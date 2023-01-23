『EMART 大型 背景スタンド 260x300cm 高さ、幅調節でき 写真撮影用 クロマキー合成 クリスマス/誕生日/結婚式などに対応 撮影【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 20時 12分に出品され04月07日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EMART 大型 背景スタンド 260x300cm 高さ、幅調節でき 写真撮影用 クロマキー合成 クリスマス/誕生日/結婚式などに対応 撮影
【商品説明】
・【幅広く応用可能】テレワーク背景、撮影用の背景布、グリーンバックやバックパーパーなどを支えるスタンドではなく、zoom Skypeなどのビデオ通信・ゲーム配信 YouTube配信のクロマキー合成に役立ちます。
・【調節可能なサイズ】幅:152cm-300cm、高さ:91cm-260cm（ご注意：背景布が含まれない。）結婚式、誕生日、ライブ、ビデオ、スタジオ、インタビュー、モデル撮影、物の撮影など、状況に合わせて背景の大きさを調節することができます。
・【豊かなアクセサリ】強力クリップ*2、ロープクリップ*4、サンドバッグ*2
・【高品質、設置簡単】アルミ合金製を採用し、軽量であると同時に頑丈で長く
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 : 4.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
533 入札履歴
終了
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