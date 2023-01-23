『Sennheiser G4ME ZERO G4ME ONE 対応 PC 用 リケーブル mini 2.5mm⇔3.5mm*2 ビバボ ゼンハ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 16時 17分に出品され03月16日 16時 17分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sennheiser G4ME ZERO G4ME ONE 対応 PC 用 リケーブル mini 2.5mm⇔3.5mm*2 ビバボ ゼンハ
【商品説明】
・コネクタ：mini 2.5mm⇔3.5mm*2；24K金メッキ接点による接触抵抗低減・経年劣化対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応機種：Sennheiser ゼンハイザー G4ME ZERO G4ME ONE PC373D GSP350 GSP500 GSP600 ヘッドホン
・線長：220cm
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 9.80 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
611 入札履歴
終了
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