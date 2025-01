Sennheiser G4ME ZERO G4ME ONE 対応 PC 用 リケーブル mini 2.5mm⇔3.5mm*2 ビバボ ゼンハ【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Sennheiser G4ME ZERO G4ME ONE 対応 PC 用 リケーブル mini 2.5mm⇔3.5mm*2 ビバボ ゼンハ



【商品説明】

・コネクタ:mini 2.5mm⇔3.5mm*2;24K金メッキ接点による接触抵抗低減・経年劣化対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認:

・対応機種:Sennheiser ゼンハイザー G4ME ZERO G4ME ONE PC373D GSP350 GSP500 GSP600 ヘッドホン

・線長:220cm



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 9.80 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。