『HOLOUN 東京會 梵天三途春千夜 コスプレ 焚天 衣装 コスチューム スーツ マスカレード 演出服 ハロウィン仮装 東京會 を中心に の【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 07時 37分に出品され03月14日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HOLOUN 東京會 梵天三途春千夜 コスプレ 焚天 衣装 コスチューム スーツ マスカレード 演出服 ハロウィン仮装 東京會 を中心に の



【商品説明】

・【東京會】現役 東京會 を中心に大人気の焚天コート、弊社の製品はアニメキャラに近くのカラーで制作します（パープル）、写真画像は光の加減やお客様のモニター環境により若干異なって見える場合があります。何卒ご了承くださいますようお願いします.

・【梱包内容】コート、クリスタルチェーン、ジャケ



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 34.90 cm

奥行 : 38.79 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。