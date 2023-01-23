『バード電子 MacBook Pro 15インチ（Late 2016専用ケース）ジャケット JK-1516B ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 01時 01分に出品され03月03日 01時 01分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バード電子 MacBook Pro 15インチ（Late 2016専用ケース）ジャケット JK-1516B ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。