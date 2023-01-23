『かわ畑 花台 自転車型プランター 鉢カバー 1306IFH009【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 05時 15分に出品され03月06日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
かわ畑 花台 自転車型プランター 鉢カバー 1306IFH009
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ:約50×23×46cm
・材質:アイアン
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
225 入札履歴
終了
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