『ベイブレードバースト B-203 究極合体DXセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 07時 22分に出品され03月30日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・無し B-203

・電池は使用しません。

・(c) TOMY/Shogakukan (c) TOMY

・パッケージ重量: 0.53 kg

・素材: 亜鉛;アクリル;プラスチック;ポリカーボネート;金属