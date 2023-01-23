『LEDリングライト14インチ/35CM 撮影ビデオライト補助光 3000K-6500K調光可能 34W 角度調節 360° /リモコン付き/【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 19分に出品され04月01日 06時 19分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LEDリングライト14インチ/35CM 撮影ビデオライト補助光 3000K-6500K調光可能 34W 角度調節 360 /リモコン付き/
【商品説明】
・TikTok、YouTube、SNSのライブ配信などの自撮りや動画撮影の必需品！！
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ライト部分は360回転、スマホホルダーは縦向きにも横向きにも、ベストなポジションに調整することができます。
・女性に人気のメイク動画の撮影、SNS投稿の自撮り用照明として、SNSユーザーの間で爆発的な人気商品。
・安定性が高い二重の三角構造の三脚スタンドやミニの卓上スタンドが付属しています。全体の高さが2.1メーターまで調整可能です。
・広い調光範囲:1％～100％の広い調光範囲を持つ調光可能な機能を備え、異なる光源にも対応できます。撮影に
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
911 入札履歴
終了
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