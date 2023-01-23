『ASUS Windows10対応 高性能型内蔵ブルーレイコンボドライブ BC-12D2HT デスクトップパソコン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 26分に出品され03月19日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS Windows10対応 高性能型内蔵ブルーレイコンボドライブ BC-12D2HT デスクトップパソコン
【商品説明】
・BD-ROM最大12倍速、(読み込み)
・BDXLに対応し、最大128GBのディスクをサポート
・DVD±R最大16倍速(読み込み)、DVD±R最大16倍速(書き込み)
・SATA接続内蔵型Blu-rayコンボドライブ
・Windows10対応
・パスワード保護とファイルネーム暗号化機能による二重のデータセキュリティ
・長期間の保存に向くM-DISCへの書き込みに対応
・非動作時に消費電力を最大50%抑える「E-Green」機能
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7482円
224 入札履歴
終了
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